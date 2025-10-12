Açoriano Oriental
    • Autárquicas
    PSD vence na Praia na Vitória

    Vânia Ferreira foi reeleita presidente da Câmara da Praia da Vitória, na ilha Terceira com 49,97 %

    12 de Oct de 2025, 22:14

    Autor: AO Online

    O PS obteve 38,40 %, seguido do Chega com 6,94 %, Bloco de Esquerda com 0,81 % e PCP-PEV com 0,70 %

    Votos em Branco - 2,40 %

    Votos Nulos – 0,79 %

