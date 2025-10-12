PSD vence na Praia na Vitória

Autor: AO Online
O PS obteve 38,40 %, seguido do Chega com 6,94 %, Bloco de Esquerda com 0,81 % e PCP-PEV com 0,70 %
Votos em Branco - 2,40 %
Votos Nulos – 0,79 %
Vânia Ferreira foi reeleita presidente da Câmara da Praia da Vitória, na ilha Terceira com 49,97 %
O PS obteve 38,40 %, seguido do Chega com 6,94 %, Bloco de Esquerda com 0,81 % e PCP-PEV com 0,70 %
Votos em Branco - 2,40 %
Votos Nulos – 0,79 %
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.