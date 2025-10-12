PSD vence em Nordeste

Autor: AO Online
O PS obteve 22,59%, seguido do Chega com 13,10 e do PCP-PEV com 1,07 %.
Votos em Branco - 2,82 %
Votos Nulos – 1,86 %
António Miguel Soares foi reeleito presidente da Câmara do Nordeste com 58,56%
