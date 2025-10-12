CDS-PP vence nas Velas de São Jorge

Autor: AO Online
O PS obteve 29,18%, seguido do PCP-PEV com 4,50 % e do Chega 3,65%.
Votos em Branco - 2,46 %
Votos Nulos – 1,12 %
Catarina Cabeceiras foi eleita presidente da Câmara das Velas em São Jorge com 59,09%
