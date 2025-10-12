Açoriano Oriental
    PSD vence na Calheta de São Jorge


    António Sousa foi eleito presidente da Câmara da Calheta de São Jorge com 54,94%.

    12 de Oct de 2025, 21:15

    Autor: AO Online

    O PS obteve 34,35%, seguido do PCP-PEV com 5,72 %, e o 2,97% Chega

    Votos em Branco -  1,19 %,

    Votos Nulos – 0,82%

