PSD vence na Calheta de São Jorge

Autor: AO Online
O PS obteve 34,35%, seguido do PCP-PEV com 5,72 %, e o 2,97% Chega
Votos em Branco - 1,19 %,
Votos Nulos – 0,82%
António Sousa foi eleito presidente da Câmara da Calheta de São Jorge com 54,94%.
