PSD vence na Horta ilha do Faial

Autor: AO Online
O PS obteve 25,92 %, seguido do PCP-PEV com 4,78 %, Bloco de Esquerda com 3,80 % e do Chega com 1,86 %,
Votos em Branco - 2,04 %
Votos Nulos – 0,52 %
Carlos Ferreira foi reeleito presidente da Câmara da Horta, na ilha do Faial com 61,07 %
O PS obteve 25,92 %, seguido do PCP-PEV com 4,78 %, Bloco de Esquerda com 3,80 % e do Chega com 1,86 %,
Votos em Branco - 2,04 %
Votos Nulos – 0,52 %
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.