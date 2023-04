Donald Trump pede redução do financiamento ao FBI e Departamento de Justiça

"Os republicanos no Congresso devem parar de financiar o Departamento de Justiça e o FBI até que caiam em si. Os democratas têm polícias totalmente armados no nosso país e estão a utilizar perversamente esse abuso de poder para interferir nas nossas eleições, já sob cerco", realçou Trump na sua rede social Truth Social.

O magnata republicano reagiu depois de uma terça-feira histórica, em que se tornou o primeiro ex-presidente a ser acusado de um crime.

Trump declarou-se inocente num tribunal da cidade de Nova Iorque das 34 acusações de falsificação de registos comerciais num esquema para abafar rumores de casos extraconjugais, que surgiram durante a sua primeira candidatura à Casa Branca.

O procurador de Manhattan, Alvin Bragg, detalhou em comunicado que os pagamentos a troco de silêncio foram feitos a um porteiro da Trump Tower que alegou ter informações sobre um caso de paternidade extraconjugal de Trump (recebeu 30.000 dólares), a uma mulher que se apresentou como ex-amante (150.000 dólares) e à atriz pornográfica Stormy Daniels.

De regresso à Florida, ainda na terça-feira, o republicano sublinhou que os EUA “estão a ir para o inferno” e que nunca pensou que "algo assim aconteceria".

O já assumido candidato às primárias republicanas para as presidenciais de 2024 realçou hoje, na sua rede social, que "quase todos os analistas jurídicos e políticos disseram que a acusação injusta e moralmente repugnante” apresentada na terça-feira “não tem mérito jurídico e não é um caso”.

“Não houve crime e, de qualquer forma, o prazo de prescrição foi violado por muitos anos”, acrescentou.

Esta proposta de Trump, se endossada pelo seu partido, significaria uma mudança de política para os republicanos, que no passado apoiaram fortemente o financiamento quer do Departamento de Justiça, quer do FBI, além de criticar propostas para reduzir o financiamento para essas agências.

Trump acusou hoje os democratas de montarem um sistema de leis "como os Estados Unidos nunca viu antes", mas frisou que o povo, mesmo assim, "vê o que está a acontecer e não permitirá que algo assim continue".

Enquanto Presidente (2017-2021), Trump apoiou aumentos de gastos para o Departamento de Justiça e, na verdade, aumentou-os em cerca de 4%, durante o seu mandato.