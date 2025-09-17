Açoriano Oriental
    • Consumo privado nos Açores atinge menor crescimento de 2025 em julho com 4,3%

    O consumo privado nos Açores cresceu 4,3% em julho de 2025, impulsionado sobretudo por bens alimentares e medicamentos com receita médica

    Hoje, 10:01
    Consumo privado nos Açores atinge menor crescimento de 2025 em julho com 4,3%

    Autor: Filipe Torres

    O consumo privado nos Açores registou um aumento homólogo de 4,3% em julho de 2025, segundo os dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística (SREA). Apesar da evolução positiva, o crescimento foi inferior ao do mês anterior, que tinha sido revisto para 5,2%, o que representa uma desaceleração de 0,9 pontos percentuais.

    De acordo com o documento, a subida do Indicador do Consumo Privado (ICP-Açores) foi sustentada, sobretudo, pelas vendas de bens alimentares no comércio a retalho e pela aquisição de medicamentos sujeitos a receita médica. Estes dois setores registaram as variações homólogas mais intensas em território açoriano.

    Em contrapartida, verificaram-se descidas significativas nos pagamentos de serviços em caixas Multibanco e no transporte marítimo de passageiros, que contribuíram para atenuar o crescimento do consumo.

    A análise da série mostra que o consumo privado açoriano tem vindo a recuperar desde 2023. Nesse ano, o ICP caiu para valores próximos da estagnação, com apenas 0,2% em novembro. Já em 2024  iniciou-se uma trajetória de aceleração, que atingiu 5,6% em dezembro. Em 2025, o indicador manteve-se em níveis elevados, acima dos 5% até junho, abrandando em julho.

    De recordar que o ICP-Açores é um indicador coincidente que mede a tendência do consumo privado, combinando 13 séries estatísticas, como consumo de eletricidade, venda de automóveis, crédito às famílias, transportes de passageiros, compras em Multibanco e rendas.

