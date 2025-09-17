Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Conselho Económico e Social dos Açores preocupado com execução do PRR na região

    O Conselho Económico e Social dos Açores (CESA) mostrou-se preocupado com a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na região, alertando que falta “executar uma verba significativa” em onze meses

    Hoje, 10:05
    Conselho Económico e Social dos Açores preocupado com execução do PRR na região

    Autor: Lusa/AO Online

    “O CESA manifestou a sua preocupação, recorrente nestas últimas audições [com o Governo Regional], sobre a questão da execução do PRR uma vez que temos, realmente, onze meses para executar uma verba muito significativa. É inédito a região ter tanto dinheiro para executar em tão pouco tempo”, afirmou Piedade Lalanda.

    A presidente do CESA falava sede da Presidência, em Ponta Delgada, após uma reunião com o líder do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, que recebeu os partidos e parceiros sociais a propósito da elaboração do Plano e Orçamento para 2026.

    Piedade Lalanda alertou, também, para a necessidade de assegurar a continuidade de medidas que contam com financiamento do PRR após o término do plano, como o caso do “Novos Idosos”, que presta auxilio aos idosos no domicílio.

    “Temos, também, uma preocupação sobre o impacto que esta contenção e esse foco na execução do PRR e do Açores 2030 poderá ter nas políticas públicas em geral, ou seja, no apoio às famílias mais carenciadas”, acrescentou.

    A socióloga defendeu a necessidade de ter medidas “corajosas” e “criar prioridades” para assegurar a execução do PRR.

    “Todos os investimentos do PRR que ainda não começaram e que têm um prazo execução superior a onze meses deviam ser retirados do programa. Obviamente que retirar esses investimentos significa retirar a verba correspondente o que será penalizador para a região”, reforçou.

    Piedade Lalanda salientou que são necessárias medidas para inverter a situação demográfica dos Açores, que têm uma “população envelhecida”, como o acolhimento de estrangeiros e a fixação de jovens.

    “Precisamos de mais ativos e mais famílias jovens. Precisamos de recuperar e acolher os nossos jovens que saíram da região. A região precisa de massa crítica para aumentar a sua riqueza e o seu desenvolvimento”.execução de fundos comunitários.

    A discussão e votação do Plano e Orçamento dos Açores para 2026 vai acontecer em novembro na Assembleia Legislativa Regional.

    O Plano e Orçamento da região para 2025 foram aprovados em novembro de 2024 com os votos a favor do Chega e dos partidos da coligação do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), tendo PS, BE, IL e PAN votado contra.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.