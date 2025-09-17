Conselho Económico e Social dos Açores preocupado com execução do PRR na região

“O CESA manifestou a sua preocupação, recorrente nestas últimas audições [com o Governo Regional], sobre a questão da execução do PRR uma vez que temos, realmente, onze meses para executar uma verba muito significativa. É inédito a região ter tanto dinheiro para executar em tão pouco tempo”, afirmou Piedade Lalanda.

A presidente do CESA falava sede da Presidência, em Ponta Delgada, após uma reunião com o líder do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, que recebeu os partidos e parceiros sociais a propósito da elaboração do Plano e Orçamento para 2026.

Piedade Lalanda alertou, também, para a necessidade de assegurar a continuidade de medidas que contam com financiamento do PRR após o término do plano, como o caso do “Novos Idosos”, que presta auxilio aos idosos no domicílio.

“Temos, também, uma preocupação sobre o impacto que esta contenção e esse foco na execução do PRR e do Açores 2030 poderá ter nas políticas públicas em geral, ou seja, no apoio às famílias mais carenciadas”, acrescentou.

A socióloga defendeu a necessidade de ter medidas “corajosas” e “criar prioridades” para assegurar a execução do PRR.

“Todos os investimentos do PRR que ainda não começaram e que têm um prazo execução superior a onze meses deviam ser retirados do programa. Obviamente que retirar esses investimentos significa retirar a verba correspondente o que será penalizador para a região”, reforçou.

Piedade Lalanda salientou que são necessárias medidas para inverter a situação demográfica dos Açores, que têm uma “população envelhecida”, como o acolhimento de estrangeiros e a fixação de jovens.

“Precisamos de mais ativos e mais famílias jovens. Precisamos de recuperar e acolher os nossos jovens que saíram da região. A região precisa de massa crítica para aumentar a sua riqueza e o seu desenvolvimento”.execução de fundos comunitários.

A discussão e votação do Plano e Orçamento dos Açores para 2026 vai acontecer em novembro na Assembleia Legislativa Regional.

O Plano e Orçamento da região para 2025 foram aprovados em novembro de 2024 com os votos a favor do Chega e dos partidos da coligação do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), tendo PS, BE, IL e PAN votado contra.