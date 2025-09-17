Sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

O sismo foi registado pelas 01h59 nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores com epicentro a seis quilómetros dos Altares (Terceira).

De acordo com informação disponível até ao momento, este sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) nas Cinco Ribeiras (concelho de Angra do Heroísmo).

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".