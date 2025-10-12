Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Autárquicas
    César diz que todas as vitórias e derrotas são das direções dos partidos

    O presidente do PS, Carlos César, defendeu que “todas as derrotas e todas as vitórias são das direções dos partidos", mostrando-se satisfeito se os socialistas tiverem uma “votação francamente diferente” do desaire eleitoral das legislativas

    12 de Oct de 2025, 19:33
    César diz que todas as vitórias e derrotas são das direções dos partidos

    Autor: Lusa/AO Online

    “Todas as derrotas e todas as vitórias são vitórias e derrotas das direções dos partidos, de todos eles”, disse Carlos César aos jornalistas à chegada ao Largo do Rato, em Lisboa, onde o PS vai acompanhar a noite eleitoral, quando questionado sobre de quem será a responsabilidade de um mau resultado do PS.

    Questionado sobre o que será um bom resultado para os socialistas, o líder do PS defendeu que “cada um tem a sua visão sobre o assunto”.

    “O meu ponto de vista sobre essa matéria é que o Partido Socialista vem de uma eleição legislativa nacional onde teve uma derrota muito visível, onde perdeu em muitos concelhos e em muitos lugares, e agora desejaria que isso não se repetisse”, esclareceu.

    Para César, “aquilo que estará sobretudo em observação no plano político nestas eleições” é se o PS “está ou não a recuperar do desejo eleitoral que teve nas eleições legislativas nacionais”. 

    “Se nós tivermos uma votação francamente diferente daquela que tivemos nas últimas legislativas nacionais, eu já fico satisfeito. Significa que o PS está a retomar a sua condição de grande partido no país e a sua condição de alternativa à AD”, disse.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.