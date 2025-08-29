Capa AO 29 agosto 2025

Autor: Açoriano Oriental
Destaques fotográficos vão para a eliminação do Santa Clara da Liga Conferência Europa e para a possibilidade da Gruta do Carvão ter uma segunda entrada, nos terrenos da Sinaga.
"Quase mil reembolsos em atraso a doentes deslocados" é a manchete de hoje
Destaques fotográficos vão para a eliminação do Santa Clara da Liga Conferência Europa e para a possibilidade da Gruta do Carvão ter uma segunda entrada, nos terrenos da Sinaga.
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.