Ataques russos a Kiev mostram que não se pode ser ingénuo com Moscovo

“Os ataques terríveis da noite passada em Kiev, que mataram tantos civis inocentes, mostram mais uma vez que não podemos ser ingénuos em relação à Rússia”, disse o secretário-geral da Aliança Atlântica, através da rede social X.

"Devemos garantir que a Ucrânia tem o que precisa para se defender e garantir uma paz duradoura", salientou.

Pelo menos 19 pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas nos ataques russos que visaram na madrugada de hoje a capital da Ucrânia, de acordo com as autoridades ucranianas.

Os ataques, que envolveram mísseis e drones, danificaram cerca de uma centena de edifícios, incluindo as instalações da embaixada da União Europeia (UE) e da organização cultural britânica British Council.

União Europeia, ONU e vários países ocidentais, incluindo Portugal, condenaram os bombardeamentos.