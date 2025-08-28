Açoriano Oriental
    • Ucrânia
    Ataques russos a Kiev mostram que não se pode ser ingénuo com Moscovo

    O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, considerou que os ataques russos a Kiev, na madrugada desta quinta-feira, mostram “mais uma vez” que não se pode ser “ingénuo em relação à Rússia”

    Hoje, 17:24
    Ataques russos a Kiev mostram que não se pode ser ingénuo com Moscovo

    Autor: Lusa/AO Online

    “Os ataques terríveis da noite passada em Kiev, que mataram tantos civis inocentes, mostram mais uma vez que não podemos ser ingénuos em relação à Rússia”, disse o secretário-geral da Aliança Atlântica, através da rede social X.

    "Devemos garantir que a Ucrânia tem o que precisa para se defender e garantir uma paz duradoura", salientou.

    Pelo menos 19 pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas nos ataques russos que visaram na madrugada de hoje a capital da Ucrânia, de acordo com as autoridades ucranianas.

    Os ataques, que envolveram mísseis e drones, danificaram cerca de uma centena de edifícios, incluindo as instalações da embaixada da União Europeia (UE) e da organização cultural britânica British Council.

    União Europeia, ONU e vários países ocidentais, incluindo Portugal, condenaram os bombardeamentos.


