Azores Burning Summer regressa ao Porto Formoso

O Azores Burning Summer regressa nos dias 29 e 30 de agosto à praia dos Moinhos, no Porto Formoso, com um programa que aposta na sustentabilidade e na música internacional.

Como tem vindo a ser hábito nos últimos anos, o evento conta com um conjunto de atividades paralelas que já decorreram, nomeadamente sessões de cinema ao ar livre, o programa comunitário de saúde - VIVE, que envolveu a “Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande com uma série de atividades dedicadas aos idosos, aos cuidadores e aos técnicos da Santa Casa. Houve também showcookings, práticas de corpo-mente e formações”, disse Filipe Tavares da organização do evento a ARTAC - Associação Regional para a promoção e desenvolvimento sustentável do turismo, ambiente, cultura e saúde dos Açores.

Antes dos dias do festival, a 25 de agosto, entre as 20h00 e as 22h00, decorrerá uma homenagem a Manel - The Island Man, um “músico, cantautor e e amigo do festival”, referiu Filipe Tavares, recordando que “ele tinha em si todo o espírito do festival, uma pessoa criada na praia dos Moinhos, que estava sempre presente connosco. Ele tocava nas ‘Jam Sessions’ durante as tardes do festival”. Esta homenagem conta com a atuação dos Aspegiic.

Nos dias 29 e 30 de agosto decorre também a feira da Eco Market, Eco Design e a exposição de veículos elétricos. No que diz respeito aos concertos, o evento conta com três palcos, nomeadamente o palco principal - Terra Nostra -, Palco KIA Tropical, localizado no interior de uma grande tenda e o Palco NOS. O Palco NOS vai acolher a animação durante as tardes dos dias do evento - DJ sets “Moinhos Revival”, - que terá a participação de Good In Da’Hood e Tape.

No recinto principal, localizado no parque dos Moinhos, encontram-se dois palcos, o palco Kia Tropical, que “reforça a sua presença este ano no evento com uma campanha ‘Kia Car Sharing’, para nos ajudar a atingir o objetivo ambiental da partilha de carros e que possibilita que as pessoas possam comprar os seus bilhetes por 25 euros. Esta campanha ainda está a decorrer”, adiantou.

Outra estreia é o “palco Terra Nostra que é um grande patrocínio deste festival. Já há muito tempo que trabalhávamos para que isto viesse a acontecer. Não queríamos ter um patrocinador em que não nos revíssemos também na sua postura, neste caso a questão da sustentabilidade, que é mais do que evidente e que está patente sempre na atuação desta marca”, explica Filipe Tavares. No palco Terra Nostra vão passar músicos como Mario Lúcio e a The Pan-African Band, Anthony B, Bonga, Santrofi, Dino d’Santiago & Os Tubarões e Fattú Djakité. No Palco KIA Tropical, irão atuar: Adrian Sherwood & Omar Perry, Rhodalia Silvestre & Mario George Cabral, Miserable Man e os DJ’s Milhafre, Keany, Pedro Mesquita & Laura, Pedro Tenreiro e Herberto Quaresma.

Esta é a 11ª edição do Azores Burning Summer e de ano para ano as exigências são maiores e os desafios também. Para Filipe Tavares os maiores desafios são o financiamento, “por vezes as respostas aos apoios vêm tarde e a luta para se conseguir patrocínios privados tem sido tremenda. Ao longo destes anos fomos construindo uma reputação que felizmente foi boa e reconhecida”.

Outro desafio são as “condições meteorológicas que é sempre algo inesperado e que não se consegue controlar. De certa forma, com a tenda que temos no recinto, conseguimos abrigar todo o público em caso de chuva, e nesta tenda temos um palco e também se consegue assistir aos concertos no palco principal”.

Por outro lado, há “os custos de produção que têm vindo a aumentar nos últimos anos. Em termos logísticos não está a existir coesão territorial no nosso país. Os Açores são bastante penalizados no que se refere ao desporto e à cultura porque estes intercâmbios musicais deveriam ser equiparáveis, em termos de custos, ao que existe, por exemplo, para os residentes porque são valores extremamente caros”.

Salientar que os acessos à praia dos Moinhos estão garantidos, através do parque de estacionamento e de um serviço de shuttle gratuito, entre as 10h00 e as 05h00 da manhã. Portanto, “as pessoas vão ter o estacionamento e o transporte sempre facilitado e gratuito, com a presença da PSP”, disse Filipe Tavares.

