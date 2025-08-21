Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Núcleo Museológico das Lavadeiras alvo de arte urbana

    O Núcleo Museológico das Lavadeiras, na Vila de Água de Pau, é cenário de uma nova intervenção de arte urbana da artista Vanessa Branco

    Hoje, 14:45
    Núcleo Museológico das Lavadeiras alvo de arte urbana

    Autor: Carlota Pimentel

    Conforme nota enviada à comunicação social, a intervenção artística abrange as fachadas sul e norte de um edifício que está sob a tutela da Junta de Freguesia de Água de Pau, enquadrando-se numa “estratégia de valorização do património material e imaterial da vila”.

    “A obra alia o respeito pela arquitetura tradicional à liberdade estética da arte urbana, promovendo a apropriação comunitária do espaço e reforçando o sentimento de pertença e identidade local”, lê-se no comunicado. 

    A artista partiu de um conjunto de fotografias históricas das lavadeiras de Água de Pau e de “orientações temáticas” assentes nos conceitos de memória, identidade coletiva e história local. 

    Segundo a mesma nota, o resultado é uma composição “sensível e vibrante”, que combina “elementos figurativos e cromáticos com forte carga simbólica”.

    Na fachada sul, a artista apresenta um estendal de roupas, remetendo para o gesto quotidiano da lavagem, enquanto na fachada norte se destaca a figura de uma lavadeira, visível para quem percorre o Trilho das Pedras Brancas. 

    As cores vivas utilizadas evocam a Cerâmica Vieira, “um dos ícones patrimoniais do concelho de Lagoa”, criando uma “ponte visual e afetiva” entre diferentes expressões culturais da Região.

    “Mais do que uma intervenção estética, este mural é uma porta de entrada simbólica para as histórias que habitam o interior do núcleo museológico em questão e que está a ser alvo de uma renovação museográfica por parte do Museu da Lagoa, fruto de um trabalho conjunto entre a Junta de Freguesia de Água de Pau e a Câmara Municipal de Lagoa”, é realçado. 

    De acordo com o comunicado, através do olhar artístico de Vanessa Branco, é revisitado o “papel fundamental” das lavadeiras na vida comunitária, além de que são evocadas “memórias adormecidas” e surgem novas reflexões sobre o passado e o presente.

    Refira-se que Vanessa Branco é licenciada em Design Industrial pela Universidade de Lisboa, com pós-graduação em Comunicação e Imagem pelo IADE – Creative University. 

    Desde 2015, a artista atua como designer e ilustradora freelancer, desenvolvendo projetos que “exploram os cruzamentos entre imagem, identidade e território”, tendo já participado em outros projetos de arte urbana.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.