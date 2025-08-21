Núcleo Museológico das Lavadeiras alvo de arte urbana

Conforme nota enviada à comunicação social, a intervenção artística abrange as fachadas sul e norte de um edifício que está sob a tutela da Junta de Freguesia de Água de Pau, enquadrando-se numa “estratégia de valorização do património material e imaterial da vila”.

“A obra alia o respeito pela arquitetura tradicional à liberdade estética da arte urbana, promovendo a apropriação comunitária do espaço e reforçando o sentimento de pertença e identidade local”, lê-se no comunicado.

A artista partiu de um conjunto de fotografias históricas das lavadeiras de Água de Pau e de “orientações temáticas” assentes nos conceitos de memória, identidade coletiva e história local.

Segundo a mesma nota, o resultado é uma composição “sensível e vibrante”, que combina “elementos figurativos e cromáticos com forte carga simbólica”.

Na fachada sul, a artista apresenta um estendal de roupas, remetendo para o gesto quotidiano da lavagem, enquanto na fachada norte se destaca a figura de uma lavadeira, visível para quem percorre o Trilho das Pedras Brancas.

As cores vivas utilizadas evocam a Cerâmica Vieira, “um dos ícones patrimoniais do concelho de Lagoa”, criando uma “ponte visual e afetiva” entre diferentes expressões culturais da Região.

“Mais do que uma intervenção estética, este mural é uma porta de entrada simbólica para as histórias que habitam o interior do núcleo museológico em questão e que está a ser alvo de uma renovação museográfica por parte do Museu da Lagoa, fruto de um trabalho conjunto entre a Junta de Freguesia de Água de Pau e a Câmara Municipal de Lagoa”, é realçado.

De acordo com o comunicado, através do olhar artístico de Vanessa Branco, é revisitado o “papel fundamental” das lavadeiras na vida comunitária, além de que são evocadas “memórias adormecidas” e surgem novas reflexões sobre o passado e o presente.

Refira-se que Vanessa Branco é licenciada em Design Industrial pela Universidade de Lisboa, com pós-graduação em Comunicação e Imagem pelo IADE – Creative University.



Desde 2015, a artista atua como designer e ilustradora freelancer, desenvolvendo projetos que “exploram os cruzamentos entre imagem, identidade e território”, tendo já participado em outros projetos de arte urbana.

