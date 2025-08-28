Governo convoca partidos para reuniões na AR a começar na quarta-feira

Em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, Carlos Abreu Amorim afirmou que estas reuniões servirão para o ministro das Finanças “divulgar as grandes opções orçamentais”.

Os encontros começam na quarta-feira, 03 de setembro, e prolongam-se pelos dias seguintes.

Abreu Amorim precisou que não se trata de negociações, mas sim do início de um “périplo com os grupos parlamentares e deputados únicos sobre várias questões”, entre as quais o orçamento do próximo ano, e que contará também com a presença de outros ministros.

Numa nota de agenda divulgada pelo gabinete do ministro dos Assuntos Parlamentares durante o 'briefing' do Conselho de Ministros, o Governo informa que as reuniões começam às 09h00 quarta-feira, com o Chega, seguindo-se o Livre, às 10h30, e a IL, às 12h00

Na quinta-feira, 05 de setembro, o Governo reúne-se com o PS, às 17h00, e no dia 10 com o PCP, às 16h30.

Além do ministro das Finanças, estarão também presentes os ministros da Presidência, Economia e Coesão Territorial e Assuntos Parlamentares.

A mesma nota refere que a reunião terá também como “temas centrais”, além das principais opções orçamentais, a lei de estrangeiros e a lei da nacionalidade, a posição do Governo relativamente ao conflito no Médio Oriente e a criação de novas freguesias.

Questionado sobre as expectativas para as negociações, Abreu Amorim disse esperar que sejam mais fáceis do que as do ano passado, sublinhando que isso “traria tranquilidade à sociedade portuguesa” e seria importante numa “lógica de acalmação” que considera necessária na política do país.

“Isso seria ótimo, mas isso são vaticínios, são prognósticos e como alguém já disse, os prognósticos às vezes convém que sejam feitos um bocadinho depois, nomeadamente no fim do jogo e eu não os queria fazer já, mas espero que sim, é a minha esperança que isso [negociações mais fáceis] venha a acontecer”, afirmou.

Esta manhã, o líder do PS, José Luís Carneiro, abordou este convites, depois de terem sido noticiados pelo jornal Público, realçando que o líder parlamentar socialista está a acompanhar o assunto e que achou “muito bem que esses encontros se possam realizar e que sejam construtivos”.