SRPCBA testa evacuação da freguesia dos Biscoitos em cenário de erupção vulcânica

Segundo nota de imprensa do Governo Regional dos Açores, durante o exercício, organizado em colaboração com a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Junta de Freguesia dos Biscoitos, será "simulada uma erupção no Vulcão de Santa Bárbara, inserida na crise sismovulcânica da ilha Terceira, que levará à necessidade de retirar a população da freguesia".



À semelhança do exercício realizado no ano passado na freguesia das Cinco Ribeiras, o objetivo é "treinar os procedimentos e meios necessários à evacuação com a participação voluntária da população local, a coordenação e resposta das diversas entidades e a receção na Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), envolvendo, este ano, as estruturas e recursos do concelho da Praia da Vitória", adianta a nota de imprensa.



Saliente-se que o BASALTO 25.3 faz parte dos exercícios trimestrais que a Proteção Civil dos Açores promove ao longo do ano e será realizado na modalidade LIVEX (Live Exercise), com a movimentação de meios e operacionais no terreno.



No âmbito da preparação deste exercício, decorre, no dia 1 de setembro, uma ação de esclarecimento e sensibilização dirigida à população dos Biscoitos, pelas 19h30, na Sociedade Filarmónica Progresso Biscoitense, para explicar os procedimentos a adotar durante o simulacro.



Além do SRPCBA, da Câmara Municipal da Praia da Vitória e da Junta de Freguesia dos Biscoitos, o exercício contará com a participação de mais entidades, nomeadamente a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, os Corpos de Bombeiros de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, das Direções Regionais da Saúde, das Obras Públicas e da Educação e Administração Educativa, a Cruz Vermelha Portuguesa, PSP, GNR, a Autoridade Marítima Nacional e o Instituto de Segurança Social dos Açores.

