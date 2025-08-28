Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Exercício BASALTO 25.3
    SRPCBA testa evacuação da freguesia dos Biscoitos em cenário de erupção vulcânica

    O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), realiza, no próximo dia 4 de setembro, o exercício BASALTO 25.3, para treinar a capacidade de resposta de evacuação da freguesia dos Biscoitos, Praia da Vitória

    Hoje, 17:05
    SRPCBA testa evacuação da freguesia dos Biscoitos em cenário de erupção vulcânica

    Autor: Susete Rodrigues

    Segundo nota de imprensa do Governo Regional dos Açores, durante o exercício, organizado em colaboração com a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Junta de Freguesia dos Biscoitos, será "simulada uma erupção no Vulcão de Santa Bárbara, inserida na crise sismovulcânica da ilha Terceira, que levará à necessidade de retirar a população da freguesia".

    À semelhança do exercício realizado no ano passado na freguesia das Cinco Ribeiras, o objetivo é "treinar os procedimentos e meios necessários à evacuação com a participação voluntária da população local, a coordenação e resposta das diversas entidades e a receção na Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), envolvendo, este ano, as estruturas e recursos do concelho da Praia da Vitória", adianta a nota de imprensa.

    Saliente-se que o BASALTO 25.3 faz parte dos exercícios trimestrais que a Proteção Civil dos Açores promove ao longo do ano e será realizado na modalidade LIVEX (Live Exercise), com a movimentação de meios e operacionais no terreno.

    No âmbito da preparação deste exercício, decorre, no dia 1 de setembro, uma ação de esclarecimento e sensibilização dirigida à população dos Biscoitos, pelas 19h30, na Sociedade Filarmónica Progresso Biscoitense, para explicar os procedimentos a adotar durante o simulacro.

    Além do SRPCBA, da Câmara Municipal da Praia da Vitória e da Junta de Freguesia dos Biscoitos, o exercício contará com a participação de mais entidades, nomeadamente a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, os Corpos de Bombeiros de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, das Direções Regionais da Saúde, das Obras Públicas e da Educação e Administração Educativa, a Cruz Vermelha Portuguesa, PSP, GNR, a Autoridade Marítima Nacional e o Instituto de Segurança Social dos Açores.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.