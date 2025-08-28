“Eu até chegava a dar um abraço” no Senhor Bom Jesus da Pedra

No próximo fim de semana, nos dias 30 e 31 de agosto, acontece o ponto alto das Festas do Senhor Bom Jesus da Pedra, em Vila Franca do Campo.

Estas são as maiores festas religiosas de Vila Franca e “as pessoas têm muito carinho, muita atenção, muita estima e muita fé no Senhor Bom Jesus da Pedra”, afirma em declarações ao Açoriano Oriental o padre Norberto Brum, que este ano irá presidir às festas.

O Senhor da Pedra, como é popularmente conhecido, é uma imagem de Jesus Cristo sentado numa pedra, com uma capa vermelha e um cetro, com uma coroa de espinhos e as mãos atadas.

“As pessoas vivem esta festa com muita intensidade e mesmo durante todo o ano há muitas promessas, as pessoas procuram muito conforto e recolhem-se na Igreja da Misericórdia para rezar, para pedir e para contemplar”, explica o padre Norberto Brum, lembrando que em Vila Franca, quase todas as pessoas têm uma imagem do Senhor da Pedra na sua casa.

Natural de Vila Franca, o padre Norberto Brum tem memórias desta festa desde a sua infância e “a memória mais grata que eu tenho e para mim a mais marcante, era quando a imagem era colocada no andor, completamente despida, sem capa, sem joias, sem nada e recordo esta proximidade, o poder tocar na imagem e eu até chegava a dar um abraço na imagem”.

Isto porque, recorda o padre Norberto Brum, “eu estava olhos nos olhos, frente a frente à imagem e sentia-me um privilegiado por poder estar naquela hora e naquele lugar diante da imagem”.

O padre Norberto Brum recorda igualmente que tudo isso era possível graças a uma madrinha sua, recentemente falecida, Maria do Carmo Bulhões, que era a zeladora da imagem. “Todos os dias ia com ela à igreja acender a lamparina, o cuidado com as coisas, a preocupação com as capas”, recorda o padre Norberto Brum, que salienta igualmente nas memórias da sua infância em Vila Franca, “aquelas peripécias que fazíamos, entre nós, crianças e jovens, que andávamos por ali e queríamos tocar os sinos e tocávamos os sinos e depois recordo-me muito que nos Tríduos, quando se acendia a iluminação, a luz ia embora, porque não era tão forte como agora e ficávamos na missa às escuras”.

O padre Norberto Brum é pároco de Nossa Senhora de Fátima, no Lajedo, em Ponta Delgada e presidente da direção da Casa do Gaiato de São Miguel. Neste ano de 2025, o padre Norberto Brum está igualmente a celebrar 25 anos de sacerdócio, o que torna ainda mais especial este regresso à sua terra natal para presidir às maiores festas religiosas de Vila Franca do Campo.

As Festas do Senhor Bom Jesus da Pedra, organizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, têm semelhanças com as Festas do Senhor Santo Cristo, em Ponta Delgada, uma vez que também se realiza uma procissão da mudança da imagem no sábado, dia 30 de agosto, com muitas promessas, da igreja da Misericórdia para a Matriz, embora no caso de Vila Franca a procissão seja realizada à noite, com a saída da imagem às 21h30. No domingo, dia 31 de agosto, a procissão pelas principais ruas de Vila Franca sai pelas 18 horas.

A Missa da Festa, na igreja Matriz, acontece às 9h30 de domingo, presidida este ano pelo padre Norberto Brum que conclui, afirmando que este “é um voltar à origem, um voltar à fonte e à essência, trazendo não apenas uma memória de uma infância, de uma juventude, de um envolvimento muito grande, pessoal e familiar, nas festas do Senhor da Pedra, mas também um poder agora desfrutar do carisma da própria festa e daquilo que a festa proporciona, que é esta possibilidade de partilhar a fé na palavra, a fé no Senhor Jesus e de transmitir esta palavra, esta boa nova e esta esperança à minha própria comunidade-berço”.

