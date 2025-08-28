Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Sindicato garante que não há greve de procuradores "perspetivada para setembro"

    O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) garantiu que "não há nenhuma greve perspetivada para setembro", embora a direção desta estrutura esteja mandatada para continuar a recorrer a "formas de protesto" contra o concurso anual de procuradores

    Hoje, 17:42
    Sindicato garante que não há greve de procuradores "perspetivada para setembro"

    Autor: Lusa/AO Online

    Questionada pela Lusa, fonte oficial do SMMP esclareceu que a direção liderada por Paulo Lona irá, no início do próximo mês, reequacionar as opções ao seu dispor e "trabalhar noutras formas de protesto", que poderão incluir greves "até ao final do ano" mas não em setembro.

    "Não há nenhuma greve perspetivada para setembro", assegurou.

    A 21 de junho, o SMMP decidiu, em assembleia-geral extraordinária, realizar uma greve nacional em 09 e 10 de julho e paralisações regionais em 11, 14 e 15 de julho contra o movimento deste ano de magistrados do Ministério Público, cujas regras foram conhecidas em 04 de junho.

    A direção do sindicato foi mandatada, na mesma reunião, para, a partir de 1 de setembro, "recorrer a outras formas de luta que entenda necessárias, nomeadamente a realização de outras greves", acrescentou então, à Lusa, Paulo Lona.

    Segundo o SMMP, as greves contaram com uma adesão de 75% a 100%.

    Em 09 de julho, o Conselho Superior do Ministério Público - presidido pelo procurador-geral da República, Amadeu Guerra - aprovou a versão final do movimento, que estabelece as colocações dos procuradores a partir de 1 de setembro.

    Dias depois, o sindicato entrou em tribunal com uma providência cautelar contra o concurso, aguardando ainda o desfecho da ação, disse hoje a fonte do SMMP.

    Para esta estrutura, o atual movimento anual é "o último prego" na especialização de funções dos procuradores, por incluir lugares que permitem aos magistrados trabalhar em vários departamentos e tribunais em simultâneo, por vezes associando as jurisdições criminal, cível e de família e menores.

    A Procuradoria-Geral da República tem justificado a opção com a necessidade de "otimizar os recursos existentes", num "contexto de reconhecida e notória carência de recursos humanos".


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.