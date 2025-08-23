Governo dos Açores congratula-se com reforço de transporte maritimo para a região

“Com o aumento significativo da carga transportada para os Açores, defendemos a necessidade de os operadores marítimos incrementarem a frota, o que agora acontece com o novo navio da Transinsular, no âmbito da reestruturação do serviço regular de transporte marítimo para a Região Autónoma dos Açores”, afirma a secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, citada numa nota de imprensa do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).



Berta Cabral salienta que o novo serviço Transinsular Expresso +, que introduz mais um navio a motor (ETE Portugal), dedicado exclusivamente à região, acontece na sequência do "esforço de coordenação e cooperação que o Governo dos Açores tem vindo a desenvolver com os armadores”.



“Este reforço mostra que os armadores são sensíveis às questões específicas com que o transporte marítimo de mercadorias se debate nos Açores, sobretudo devido ao aumento substancial da carga para as nossas ilhas”, acrescenta.



Ainda de acordo com a secretaria regional, o navio “vai aumentar a frequência do transporte marítimo, assegurar a pontualidade e a distribuição para todas as ilhas do arquipélago”, o que “responde à necessidade da população e dos agentes económicos locais”.



O novo navio ETE Portugal, com 100 metros de comprimento e com capacidade de 220 TEUs [medida padrão para contentores de mercadorias], operará no serviço Transinsular Expresso +, em conjunto com os navios Ilha da Madeira, Insular, Monte da Guia e Margarethe, fazendo a ligação entre o continente português e a Região Autónoma dos Açores, com saídas semanais de Lisboa e Leixões.



O grupo ETE foi fundado em 1936 e tem uma presença internacional com operações próprias em nove países (Portugal, Espanha, Reino Unido, Bélgica, Cabo Verde, Moçambique, Colômbia, Uruguai e

