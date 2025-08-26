Graciosa tem nova ligação rodoviária que representou investimento de 2 ME

Segundo um comunicado do Governo açoriano, “a nova ligação rodoviária entre a E.R. 3-2ª e a E.R. 4-2ª” enquadra-se no investimento estratégico do executivo para “melhorar a rede viária regional e reforçar os circuitos logísticos de apoio às populações e atividades económicas”.

A via tem cerca de 650 metros de extensão e integra uma rotunda de ligação, ciclovia, passeios pedonais, iluminação pública, sinalização, muros de vedação e integração paisagística.

Citado na nota, o chefe do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, salienta que a nova ligação “é muito importante para garantir mais mobilidade, e melhor mobilidade, em segurança”, mas também para criar novas oportunidades de desenvolvimento.

“Este é um investimento que abre portas a futuros projetos habitacionais e à fruição da população, ao disponibilizar infraestruturas como a ciclovia e o passeio pedonal”, destaca ainda o líder do Governo Regional (PD/CDS-PP/PPM), salientando que uma das mais-valias da nova estrada é a melhoria do acesso ao Centro de Saúde da Graciosa.

A escolha do nome da nova avenida, sob proposta da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, “é um ato de homenagem a Maria Leónia Fagundes Pereira, uma figura ilustre, que tinha um enorme orgulho na sua ilha e no seu povo, e que se dedicou sem reservas à causa pública”, acrescenta José Manuel Bolieiro.

Maria Leónia Fagundes Pereira, funcionária dos CTT entre 1960 e 1982, foi eleita presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, tornando-se a primeira mulher a assumir a liderança de uma autarquia nos Açores.

A antiga autarca também presidiu à Assembleia Municipal e integrou o conselho de administração da Gracitur, “deixando uma marca de pioneirismo e de serviço à comunidade”, lê-se na nota do Governo Regional.