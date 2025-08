Candidaturas aos programas Estagiar

“Os estágios iniciam-se entre 01 de setembro e 30 de abril nas entidades de natureza privada, no caso do Estagiar L e T, em que se incluem ainda empresários em nome individual, cooperativas e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), às quais acrescem entidades da administração pública, no caso do Estagiar +”, segundo um comunicado do Governo Regional açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

As candidaturas devem ser submetidas no sítio da internet empregojovem.azores.gov.pt.

O programa Estagiar tem como objetivo “apoiar a transição dos jovens do ensino para a vida ativa e facilitar o recrutamento e retenção de talento jovem nas empresas e entidades empregadoras da região”.