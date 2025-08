O apoio municipal, destinado a jovens com idade igual ou inferior a 30 anos, é de 1.500 euros para licenciaturas, licenciaturas com mestrados integrados e mestrados, e de 750 euros para cursos profissionais de nível III ou superior e cursos técnicos superiores profissionais.

As candidaturas devem ser entregues na secção de expediente do município de Vila do Porto e o requerimento pode ser consultado em http://www.cm-viladoporto.pt/.../169105649347624_orig.pdf.