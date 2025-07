Combustíveis nos Açores mais caros em agosto

O executivo açoriano justifica o ajustamento no preço máximo de venda ao público com as “recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos”.

A maior subida regista-se no gasóleo, que passa a custar 1,456 euros por litro, mais 5,8 cêntimos do que em julho.

O aumento surge depois de quatro meses consecutivos de redução do preço do gasóleo, que em julho (1,398) custava menos 10,8 cêntimos do que em março (1,506).

Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, aumenta 5,8 cêntimos por litro em agosto.

O gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar 1,085 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo colorido e marcado consumido na pesca é fixado em 0,895 euros por litro.

Já o preço da gasolina aumenta 2,1 cêntimos por litro em agosto, fixando-se nos 1,595 euros.

Neste caso, não houve uma alteração significativa nos preços ao longo dos últimos meses, já que em julho (1,574) a gasolina custava menos 0,6 cêntimos do que em março (1,58).

Depois de uma subida acentuada no início do ano, o preço do gás butano, que passou a ter atualizações mensais em janeiro, baixou 27,6 cêntimos por quilo entre março e julho.

Em agosto, volta a aumentar, com uma diferença de dois cêntimos por quilo (2,1 no caso de ser a granel) face a este mês.

O gás butano vendido ao público, no estabelecimento do revendedor, em garrafas de 26 litros ou mais, passa a custar 1,639 euros por quilo e o vendido em garrafas de 24 litros, construídas em materiais leves (até oito quilos de vasilhame), 1,835 euros por quilo.

O gás butano canalizado custa 1,639 euros por quilo e o gás butano a granel 1,237 euros por quilo.

Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são "alterados no dia 01 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal".