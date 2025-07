Lagoa terá um novo espaço comercial

De acordo com nota de imprensa, a Câmara Municipal da Lagoa assinou um contrato com a Finançor Distribuição Alimentar, Lda., parceira da marca Pingo Doce nos Açores, no âmbito da apresentação de uma candidatura ao abrigo do Regulamento Lagoa Investe - Regulamento de Apoio a Iniciativas Económicas de Interesse Municipal.



O novo espaço comercial irá criar cerca de 70 novos postos de trabalho.



Na ocasião, o presidente da autarquia da Lagoa, Frederico Sousa, considerou que a candidatura ao "Lagoa Investe é relevante para o desenvolvimento sustentado do concelho, uma vez que permitirá um aumento médio do PIB anual em 2,7 milhões de euros, para o período entre 2026 a 2035. Contribui para a criação de postos de trabalho, com o mínimo de 70 novos postos de trabalho e irá diversificar e aumentar a oferta para os lagoenses e para quem nos visita, com um investimento privado de qualidade, em que o investimento camarário na concretização do Tecnoparque foi determinante”, disse citado na nota de imprensa.



Por seu turno, Romão Braz, presidente do Conselho de Administração da Finançor, afirmou que este "é um projeto de sucesso no concelho da Lagoa, nomeadamente com um hotel e um hospital de referência e que está em clara expansão, e que está em crescimento populacional".



Saliente-se que esta será a primeira loja do Pingo Doce construída de raiz na ilha de São Miguel e cuja obra "terá início ainda este ano".