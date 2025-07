A peça teatral conta com a participação de Ana Ribeiro, Alexandra Laranjo, Catarina Andrade, Cecília Silva, Conceição Gomes, Joana Silva, Justina Ferreira, Pedro Santos e Sónia Sanches.



“As Cartas Que Não Escrevi” resultou de um ateliê de teatro dinamizado pela encenadora Catarina M. Inácio, que reuniu participantes locais num percurso artístico e formativo.



A iniciativa foi organizada pela Associação Cultural de São Roque, em parceria com o município de São Roque do Pico.