Câmara do Comércio e Indústria considera videovigilância oportuna

“Esta iniciativa, que há muito vínhamos defendendo como fundamental para o reforço da segurança de pessoas e bens, é um passo importante na construção de um ambiente urbano mais seguro, atrativo e propício ao desenvolvimento económico local”, referiu a direção da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada – Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria em comunicado divulgado.

A associação empresarial encoraja a Câmara Municipal de Ponta Delgada a “continuar a alargar e consolidar esta medida, abrangendo outras zonas críticas da cidade e fomentando um diálogo constante com as entidades e associações locais, de modo a garantir que as soluções implementadas respondem eficazmente às necessidades reais do território”.