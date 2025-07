Número de alunos estrangeiros na Região mais que duplica em cinco anos letivos

O número de alunos estrangeiros nas escolas públicas dos Açores mais do que duplicou nos últimos cinco anos letivos, passando de 400 para 1002. Apesar do crescimento, o fenómeno ainda não está a contribuir para o aumento da população escolar na Região, ao contrário do que acontece no território continental.