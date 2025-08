Berta Cabral visitou várias obras na ilha Terceira

Segundo um comunicado do Governo Regional, no âmbito de uma deslocação à ilha Terceira, Berta Cabral visitou a obra da Estrada Regional do Raminho (investimento de 2,4 milhões de euros), a empreitada de promoção das condições de acessibilidade, mobilidade e segurança rodoviária na ligação entre a Via Vitorino Nemésio e a Circular de Angra (sete milhões de euros) e o Palácio Bettencourt (em cuja recuperação foram investidos cerca de dois milhões de euros).

A Secretaria Regional que tutela as obras públicas tem também em curso na ilha Terceira uma intervenção na Escola Jerónimo Emiliano Andrade, em Angra do Heroísmo (2,6 milhões de euros), a empreitada de construção do Centro de Interpretação Ambiental do Algar do Carvão (2,8 milhões de euros) e a construção de infraestruturas de apoio ao porto de pescas de São Mateus da Calheta (1,3 milhões de euros).