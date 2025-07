Prejuízos em dez rotas contribuíram para resultados da Azores Airlines em 2024

Em resposta a um requerimento do Chega, consultado pela agência Lusa, o Governo dos Açores indica as rotas Funchal/Boston, Funchal/Toronto, Funchal/Nova Iorque, Porto/Boston, Porto/Toronto, Porto/Nova Iorque e Ponta Delgada/Londres como ligações deficitárias.

O executivo açoriano revela, também, que as operações Terceira/Nova Iorque, Terceira/Boston e Ponta Delgada/Milão tiveram impacto nos prejuízos da SATA em 2024 ao apresentarem resultados negativos durante o inverno.

As duas companhias aéreas do grupo SATA, a Azores Airlines e a SATA Air Açores, fecharam 2024 com um prejuízo acumulado de 82,8 milhões de euros, mais do dobro do ano anterior, segundo dados divulgados pela empresa em 08 de junho.

Na resposta submetida à Assembleia Legislativa, o Governo Regional aponta o aluguer de aeronaves com tripulação (ACMI), a revisão dos acordos de empresa (que causou um acréscimo de custos de 10 milhões de euros) e a decisão judicial que obrigou a uma indemnização de 6,4 milhões de euros devido ao Airbus A330 conhecido por “Cachalote” como justificações para o resultado do grupo.

O aumento dos custos de manutenção, das depreciações e das amortizações, além das imparidades, são apresentados também como explicações para o prejuízo do grupo, que até reforçou o número de voos e de passageiros em 2024.

“Tanto no que se refere à Azores Airlines como à Air Açores, e sem prejuízo da diferenciação do impacto em cada um dos casos, os resultados de 2024 foram impactados por um conjunto de fatores extraordinários, alguns deles não operacionais e não repetíveis”, lê-se no documento.

Segundo a informação disponibilizada, as “rotas que apresentam uma melhor performance financeira” são as de Ponta Delgada e Terceira para Lisboa e Porto, e de Ponta Delgada para Boston, Toronto, Montreal, Bilbau e Frankfurt.

“O conselho de administração pretende consolidar as rotas de destinos europeus através do aumento da receita média por passageiro, enquanto em relação às restantes rotas, mais concretamente as rotas domésticas, pretende aumentar as frequências diárias”, esclarece o Governo Regional.

O executivo açoriano promete também a divulgação das contas do primeiro trimestre de 2025 do grupo “até final do presente mês”.

A informação foi divulgada na sequência de um requerimento do Chega a exigir respostas sobre a situação do grupo de aviação açoriano.