Vasco Matos sublinha vitória incontestável do Santa Clara

Após o soar do apito final, Vasco Matos mostrou-se extremamente satisfeito com a vitória, por 2-0, diante do Varazdin. O técnico dos “encarnados” de Ponta Delgada realçou a prestação irrepreensível da equipa, destacando que os aspetos menos positivos, evidenciados no jogo da primeira mão, foram corrigidos.

“Isto é a nossa equipa. Os jogadores têm sido inexcedíveis, mas é sempre preciso juntar a esse empenho, rigor e exigência, o pormenor e o detalhe, porque isso nos torna muito mais fortes. [Fizemos] uma interpretação do jogo muito bem feita e está aí a demonstração: uma grande vitória”, congratulou-se, sublinhando a justiça do resultado no conjunto das duas mãos.

“É uma vitória muito merecida pelo excelente trabalho que realizámos, principalmente no segundo jogo, depois de uns primeiros minutos na Croácia não tão bons. A melhor equipa na eliminatória fomos nós, claramente.”, asseverou.

Vasco Matos prosseguiu, desmontando um pouco a estratégia após o primeiro golo alcançado, enquadrando-a com a forma de jogar do Varazdin.

“O Varazdin é uma equipa com qualidade, muito intensa, muito forte nos duelos, que na bola parada também pode criar problemas. Queríamos mais [do que 1-0], mas também tínhamos de o fazer de uma forma equilibrada. Tínhamos de ter muito equilíbrio, muita ponderação, muita lucidez naquilo que era o jogo, e não senti a equipa desconfortável”.

Quando questionado sobre as entradas do médio Serginho (por substituição com Pedro Ferreira), do ponta de lança Wendel (entrou para o lugar do também ponta de lança Anthony Carter) e do central Frederico Venâncio, por troca posicional com Matheus Nunes, o treinador dos açorianos justificou-as com base na ideia que tinha para o jogo.

“Essas mudanças vão acontecendo naturalmente, porque nós trabalhamos uma ideia e, dentro disso, poderemos utilizar jogadores com características diferentes para aquilo que é pretendido em cada jogo”, referiu, acrescentando que “procurámos mais controlo do jogo com bola, outras características também em função do momento dos jogadores”.

Por fim, Vasco Matos expressou o seu agradecimento aos adeptos e admitiu que a prioridade, agora, passa por garantir a recuperação dos jogadores e dar continuidade ao trabalho desenvolvido.

“[Aquilo que me interessa] é recuperar bem os nossos jogadores, continuar aquilo que é o nosso caminho e agradecer o apoio dos nossos adeptos, que compareceram em massa. Jogamos juntos, ganhamos juntos e juntos somos mais fortes”, concluiu.