CMPD enaltece Torneio de Guarda-Redes pela “visão pedagógica”

À margem da cerimónia de entrega dos prémios referentes à terceira edição da prova, que decorreu a 26 de julho, no Campo de Futebol dos Arrifes, Pedro Furtado exaltou a “visão pedagógica” e o caráter inovador e especializado da iniciativa.

“Este torneio representa uma abordagem inovadora e altamente especializada. Trata-se de uma aposta inteligente, que coloca os guarda-redes no centro do desenvolvimento desportivo e proporciona aos participantes não só um treino técnico de excelência, mas também um intercâmbio de experiências com outros atletas vindos de várias partes do país”, destacou o autarca, citado em nota de imprensa.

A este respeito, refira-se que a presente edição registou um recorde de 60 participantes, oriundos de diferentes ilhas e de Portugal Continental, o que, na opinião do vice-presidente da CMPD, evidencia “o crescente prestígio do torneio”, que transcende as fronteiras regionais.

Por fim, Pedro Furtado enalteceu a postura de todos os intervenientes, desde a visão da organização ao empenho dos participantes, que justificam a aposta camarária no Desporto.

“O sucesso deste torneio é, acima de tudo, um reflexo da dedicação e empenho com que foi pensado e executado. A dedicação da organização e o empenho exemplar dos participantes são prova de que vale a pena investir no desporto como motor de aprendizagem, desenvolvimento e mudança”, frisou o autarca de Ponta Delgada, citado na comunicação.