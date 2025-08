Antestreia do filme “O Espaço Entre Nós” no dia 20 de setembro

“Levar a antestreia de ‘O Espaço Entre Nós’ a Santa Maria é um símbolo do papel que atribuímos à Agência Espacial Portuguesa: ligar diferentes domínios do conhecimento, da ciência e da cultura, integrando a arte num diálogo que aproxima as pessoas do Espaço e do seu potencial transformador”, afirmou o presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, citado numa nota de imprensa.

A sessão de antestreia do filme é aberta à comunidade, tem entrada livre e integra-se na programação da fase final da iniciativa Astronauta por um Dia.