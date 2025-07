Festival de churrasco regressa a Santana no sábado

O Azores Beef Fest 2025 - Festival do Churrasco acontece no próximo sábado, dia 2 de agosto, a partir das 12h30, no Mercado de Santana em Rabo de Peixe, sendo esta a segunda edição de um evento que pretende celebrar e valorizar a carne açoriana.

Em comunicado, a organização a cargo do CERCA – Centro de Estratégia Regional para a Carne dos Açores, em parceria com a Associação Agrícola de São Miguel e o apoio do Governo Regional, realça que o evento é de entrada gratuita e contará com a presença do chef Diego Sales, do restaurante “O Bovino” da Quinta do Lago, que se irá juntar ao chef Sandro Vieira do Restaurante da Associação Agrícola de São Miguel.

“Ambos serão apoiados por uma equipa de churrasqueiros e ‘staff’ local, com a participação especial de elementos vindos das ilhas Terceira e Graciosa, reforçando o espírito de colaboração e união regional”, destaca o comunicado publicado no Portal do Governo.

Segundo a informação disponibilizada, será dada a oportunidade aos visitantes de desfrutar de duas estações de churrasco e de uma de ‘pit smoker’, onde a carne será “preparada na perfeição”.

Além da comida, está previsto um dia repleto de atividades, que incluem animação dedicada às crianças, além de, a partir das 19h00, estar prevista a presença em palco da Kevin Leo Blues Band para animar o evento.

Citado em comunicado, o presidente do CERCA, Jorge Rita, confessa o “entusiasmo por trazer de volta o Azores Beef Fest para a sua segunda edição”, considerando mesmo que este festival é “uma oportunidade única para celebrar a qualidade e a tradição da nossa carne, enquanto proporcionamos um dia de convívio e entretenimento para toda a família. Convidamos todos a virem saborear o melhor que os Açores têm para oferece”, afirmou.

Refira-se que os principais patrocinadores desta jornada gastronómica que irá regressar no próximo sábado ao Mercado de Santana são os Centros de Fabrico dos Açores e a Quinta dos Açores, com o patrocínio adicional da Associação de Agricultores da Graciosa, Agropecuária Manuel Couto, Lda, Associação dos Jovens Agricultores Micaelenses, Bovinaçor II – Exploração Agro-Pecuária dos Açores, Lda e o grupo Sicosta.