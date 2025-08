Visit Azores investiu 1,75 ME na promoção da Região no primeiro semestre deste ano

Numa resposta a um requerimento do PS, o executivo adiantou que as ações de cariz promocional desenvolvidas pela Visit Azores no primeiro semestre deste ano representaram um investimento de 1.293.739,47 euros, sendo a BTL 2025 a maior aposta do ano até ao momento (mais de 860 mil euros).

Quanto às ações de cariz promocional apoiadas pela Visit Azores também no primeiro semestre de 2025, o Governo Regional salienta que ascendem a 464.408,80 euros, com as campanhas de marketing nos Estados Unidos da América (EUA) a acarretar o maior investimentos (185 mil euros).

Refira-se que, em junho deste ano, a Associação Visit Açores revelou ter um montante total aproximado de 11,2 milhões de euros no seu Plano de Atividades e Orçamento de 2025 para promover a Região Autónoma dos Açores como destino turístico no mercado nacional e internacional, prevendo para este ano a criação de uma “grande campanha de destino turístico Açores que irá ter impacto internacional em vários mercados”, disse na altura Luís Capdeville ao AO.

De acordo com o Relatório e Contas relativo ao ano de 2024, no qual constam dados sobre o Plano de Atividades e Orçamento da Visit Azores de 2025, a associação prevê investir mais 3,8 milhões de euros do que os previstos em relação ao ano 2024.

Ainda em resposta ao requerimento do PS, o Governo Regional avançou que ainda tem por pagar à Visit Azores 932.500 euros relativos à última tranche de um plano de pagamentos acordado em 2012 entre ambas as partes, com vista a saldar uma dívida da então ATA de mais de 9 milhões de euros.

“Em 15 de junho de 2012, o X Governo dos Açores celebrou com a então ATA um contrato programa de desenvolvimento de promoção e animação turística, respeitante ao plano de pagamentos efetuado por forma a regularizar uma dívida de 9.178.178,00 euros, o que tem vindo a ser pago apenas desde 2018, encontrando-se, neste momento, ainda por pagar o montante de 932.500,00 euros, relativo no que será a última tranche”, avança.

Questionado sobre as dívidas da Região à Visit Azores, o Governo adianta também que, “relativamente aos restantes contratos celebrados com a Visit Azores, com processamentos em 2025, a Direção Regional do Turismo aguarda o envio dos relatórios e documentação justificativa, para que possa libertar as tranches do apoio de acordo com o que está contratualizado”.