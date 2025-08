Ao volante do Toyota GRYarisRally2, o campeão dos Açores em título, que se faz acompanhar novamente por Rui Raimundo, fechou o segundo dia da competição promovida pelo Club Sports da Madeira no 13.º lugar à geral e no sexto entre os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), a um minuto (m) e 48.3 segundos (s) do espanhol Diego Ruiloba, que comanda o rali madeirense, e a 1m5s2 do norte-irlandês e campeão português em título, Kris Meeke (Toyota GR Yaris Rally2), que assumiu o primeiro lugar doCPR com uma vantagem de 1.4s para Armindo Araújo (Skoda Fabia R5 Rally2), segundo classificado.

Aos comandos de um Citroën C3 Rally2, o piloto espanhol, que venceu a última edição do Rali da Madeira, impôs o seu ritmo e foi o mais rápido durante as provas que se disputaram durante o dia de ontem nos pisos de asfalto madeirense, embora com uma reduzida vantagem para o madeirense João Silva (+6.6s), emToyota GRYaris Rally2, e Simone Campedelli (+10.7s), em Skoda Fabia R5 Rally2, segundo e terceiro classificados à geral, respetivamente.

No que concerne ao campeonato nacional destinado às viaturas de 2 Rodas Motrizes (2RM), a dupla composta por HenriqueMoniz e Jorge Diniz, em Peugeot 208Rally4, melhorou o registo apresentado na quinta-feira e ascendeu à sexta posição (36.ª à geral), a 19.2s do ucraniano Anton Korzun, que opera uma viatura semelhante à do piloto lagoense.

O atual líder do campeonato nas 2RM, Ricardo Sousa, também em Peugeot 208Rally4, é segundo classificado (+9.6s), enquanto Guilherme Meireles, em Peugeot 208Rally4, segue no terceiro lugar.

ORali da Madeira, sexta prova pontuável para o CPR, conclui-se este sábado, com a realização de mais seis classificativas.