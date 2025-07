Acidente em Rabo de Peixe provoca um morto e um ferido grave

De acordo com o Hospital do Divino Espírito Santo, deram entrada no serviço de urgência dois feridos graves em paragem cardiorrespiratória, tendo um falecido, enquanto o outro encontra-se internado sob observação na Unidade de Cuidados Intensivos.

Deste acidente resultaram ainda três feridos ligeiros.

O alerta foi dado por volta das 17h28 e estiveram em auxílio aos sinistrados cinco ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e duas viaturas SIV, adiantou ao jornal Açoriano Oriental o comandante José Nuno Moniz, da AHBVRG.

Os ferido foram todos encaminhados para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, tendo um falecido naquela unidade hospitalar.

Vários elementos da Polícia de Segurança Pública estiveram no local em auxílio às operações de socorro às vítimas e a disciplinar o tráfego automóvel na zona do acidente, o cruzamento das Alminhas, na vila de Rabo de Peixe.