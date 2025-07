Petição quer dar nome de Nuno Bettencourt ao aeroporto das Lajes

Já imaginou estar sentado num qualquer avião de uma qualquer ligação aérea para a ilha Terceira e ouvir o comandante da aeronave dizer “senhores passageiros, iniciamos neste momento a nossa descida para o Aeroporto Internacional Nuno Bettencourt, na Praia da Vitória, ilha Terceira”? A possibilidade de isto vir a ser uma realidade num futuro próximo resulta do lançamento de uma petição pública que tem como objetivo último homenagear um dos mais emblemáticos guitarristas da industria musical mundial e que nasceu, a 20 de setembro de 1966, na Praia da Vitória.

Philip Pontes lançou a discussão a partir de um artigo de opinião publicado ontem no jornal Diário dos Açores e, quase em simultâneo, lançou a petição pública “Mudança do nome da aerogare civil das lajes para Aeroporto Nuno Bettencourt” (https://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT126361).



A ideia, contou ao Açoriano Oriental o primeiro subscritor da petição, começou a germinar a partir do concerto de despedida de Ozzy Osbourne e dos Black Sabbath, no passado dia 5 no Villa Park, em Birmingham. Metallica, Guns N’ Roses, Steven Tyler (vocalista da banda Aerosmith) e Alice in Chains foram apenas alguns artistas que passaram pelo palco, mas de todos os convidados presentes, o músico terceirense foi aquele que mais tempo esteve ao lado de “Ozzy”.

“Foi um evento visto globalmente e que serviu, também, para uma angariação de fundos e o Nuno Bettencourt foi um dos músicos com maior destaque. Foi um verdadeiro desfile de estrelas e o Nuno Bettencourt participou em 12 músicas a convite pessoal do Ozzy Osbourne, o que mostra o respeito que todos esses artistas têm por ele. O Nuno é, realmente, uma personalidade muito importante na música, especialmente na guitarra”, afirmou Philip Pontes.

“More than Words”, o maior sucesso musical da história dos Extreme, banda de rock originária de Boston e à qual se juntou em 1985, tem letra, música e interpretação de Nuno Bettencourt (em dueto com o vocalista Gary Cherone), sendo, de acordo com Philip Pontes, “uma das músicas mais ouvidas de sempre”, contando “com quase 800 milhões de visualizações no Spotify”, escreveu o peticionário no seu artigo.

Para além de um exercício de cidadania, Philip Pontes considera que o lançamento da petição para a atribuição do nome de Nuno Bettencourt ao aeroporto terceirense seria, também, uma forma de valorizar uma das maiores figuras açorianos no mundo, mas também reconhecer o contributo cultura que a ilha Terceira tem dado aos Açores, a Portugal e ao mundo.

“É uma ilha muito conhecida pela cultura, pelos teatros de carnaval, os bailes, as touradas, tudo isso é cultura, passando também pela música, com grandes personalidades que a Terceira já deu e que também podiam ser tidas em conta para o nome do aeroporto. A Terceira é, realmente, uma ilha muito rica culturalmente e, para mim, dar o nome do Nuno Bettencourt ao aeroporto da Terceira seria sinónimo de respeito pelo artista e pela cultura, que é tão característica da ilha Terceira”, declarou o autor da iniciativa.

Para já, a petição para a atribuição do nome Nuno Bettencourt ao aeroporto da ilha Terceira, lançada a partir de São Miguel, teve o condão de gerar discussão em todo o arquipélago e à hora de fecho desta edição já contava com seis dezenas de subscritores.

Se no futuro vamos, efetivamente, viajar de e para o Aeroporto Internacional Nuno Bettencourt, só o tempo o dirá. “More than Words”, o que vai ser mesmo necessário é a vontade de concretizar e levar esta intenção “a bom aeroporto”.