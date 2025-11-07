Apreendidas armas a suspeito de intimidar companheira na Figueira da Foz

O homem de 38 anos foi identificado pela PSP, sendo suspeito de usar as armas “para intimidar e causar medo à sua companheira”, disse o Comando Distrital da PSP de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.



A PSP apreendeu uma reprodução de uma arma de fogo, uma arma de ar comprimido, uma arma branca e uma catana.



Segundo a nota de imprensa, as armas foram “apreendidas no interior da habitação comum ao casal, onde residem também quatro menores”.



A identificação do suspeito e apreensão das armas ocorreram no âmbito de “diligências processuais emitidas por autoridade judiciária, relacionadas com um processo de violência doméstica, na cidade da Figueira da Foz”, distrito de Coimbra.



Segundo a PSP, após as diligências de uma equipa da divisão policial da Figueira da Foz, o processo foi comunicado ao Departamento de Investigação e Ação Penal “para apreciação e adoção das medidas legalmente adequadas”.

