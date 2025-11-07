Açores com sistema integrado de monitorização inteligente de fluxos turísticos em 2026

Segundo Berta Cabral, no próximo ano a região terá a funcionar um “produto inovador”, relacionado com a “entrada em funcionamento do sistema integrado de monitorização inteligente de fluxos turísticos dos Açores”.



O sistema permitirá “uma gestão mais aprimorada baseada em evidências e dados objetivos do comportamento dos turistas que visitam os Açores”, disse a governante numa audição realizada na comissão especializada permanente de Economia, na Horta, a propósito do Plano e Orçamento dos Açores para 2026, que vai ser discutido e votado este mês.



“É uma ferramenta que materializa uma visão de futuro, de gestão profissional informada e devidamente enquadrada nos princípios do turismo sustentável e inteligente, que privilegiará tomadas de decisão fundamentadas”, afirmou.



E prosseguiu: “A qualificação da oferta, a inovação e a preparação do futuro do turismo dos Açores são elementos relevantes no Plano Estratégico de Marketing do Turismo dos Açores 2030, que merecem continuamente a nossa atenção”.



“É por isso mesmo que nos apraz registar a dinâmica de surgimento de novos projetos, com propostas de valor diferenciadas e de qualidade evidente, e que procuram explorar nichos de mercado e oportunidades de negócio com menor oferta”, afirmou.



Segundo a governante, a Secretaria Regional que tutela não abdicará de investir na sustentabilidade do turismo, “demonstrando ano após ano, auditoria após auditoria”, que está “num patamar de excelência no que respeita ao planeamento e à gestão sustentável do destino turístico Açores”.



Na intervenção inicial, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) referiu que o Plano e Orçamento para 2026 têm “uma importância excecionalmente acrescida” perante os compromissos assumidos, salientando que a missão prioritária “é a finalização dos investimentos realizados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e a execução do PO2030”.



Na Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas “todo o planeamento para a locação de cerca de 403 milhões de euros está devidamente enquadrado nesta premissa e na criação de melhores condições para um cumprimento pleno dos objetivos em causa”.



Em infraestruturas e equipamentos está projetado “um volume de investimento muito relevante” com “impacto direto na melhoria da qualidade de vida das populações, no desempenho da economia regional e na projeção de um futuro melhor para toda a região”.



No turismo, Berta Cabral referiu que estão previstos investimentos de 11,7 milhões de euros, assumindo que será atualmente “o setor mais dinâmico” da economia açoriana e com “uma consolidação sólida”.



Na mobilidade, destacou que, no próximo ano, estão destinados 84,4 milhões de euros “só para assegurar a mobilidade interilhas”.



Como conclusão, a governante assumiu que o Plano de Investimentos para as áreas que tutela é “muito robusto” e apresenta uma “enorme exigência” para o seu cumprimento.



O Plano e Orçamento dos Açores para 2026 têm como prioridade a execução dos fundos comunitários, segundo o Governo Regional que, além do apoio da coligação que integra o executivo, precisa dos votos do PS ou do Chega para viabilizar os documentos.



O parlamento dos Açores é composto por 57 deputados, 23 dos quais da bancada do PSD, outros 23 do PS, cinco do Chega, dois do CDS-PP, um do IL, um do PAN, um do BE e um do PPM.



As propostas de Plano e Orçamento da Região para o próximo ano vão ser debatidas e votadas em plenário, de 24 a 28 de novembro, no parlamento açoriano.

