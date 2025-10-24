Açoriano Oriental
    • Homem detido no Pico por tentativa de homicídio

    Um homem de 35 anos, ficou em prisão preventiva pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, com recurso a arma de fogo

    Hoje, 16:05
    Homem detido no Pico por tentativa de homicídio

    Autor: Susete Rodrigues

    De acordo com comunicado da Polícia Judiciária, os factos ocorreram na ilha do Pico, na "noite do passado dia 12 de outubro, no concelho de São Roque, quando o suspeito se deslocou às imediações de uma residência e, da via pública, efetuou dois disparos com uma espingarda caçadeira, em direção às janelas da fachada da moradia, julgando que o alvo, com quem tinha uma disputa, ainda ali vivia".

    A PJ diz ainda no "interior da habitação, com novos inquilinos, encontrava-se uma criança de 11 anos, que dormia num dos quartos atingidos pelos disparos, não tendo sido ferida por mero acaso".

    As diligências de investigação realizadas permitiram a apreensão da arma presumivelmente utilizada, bem como de 14 cartuchos.

    O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

