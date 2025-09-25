CMPD abre Pavilhão Carlos Silveira para acolher sem-abrigo durante o Ciclone Gabrielle

De acordo com comunicado da autarquia, esta medida visa acolher e garantir condições de conforto e segurança para todos os cidadãos sem teto durante a passagem do ciclone Gabrielle.

No interior do pavilhão será criado um “abrigo temporário, com disponibilização de refeições quentes, balneários, instalações sanitárias e acompanhamento técnico em articulação com os serviços municipais de ação social e proteção civil”.

Pedro Nascimento Cabral, presidente da autarquia refere, citado no comunicado, que “num momento em que se prevê a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos, é nossa responsabilidade garantir a segurança e o bem-estar de todos, em especial dos que mais precisam. Este é um esforço conjunto, que envolve várias instituições, para assegurar condições dignas e seguras à nossa população mais vulnerável”.

A Câmara de Ponta Delgada diz ainda que o Serviço Municipal de Proteção Civil encontra-se em prontidão e já implementou diversas medidas preventivas face à aproximação do ciclone tropical Gabrielle.

Entre as ações realizadas destacam-se a “revisão das linhas de água, através da limpeza de valas, sarjetas, sumidouros e rede de drenagem de águas pluviais, de forma a reduzir riscos de inundações, bem como a monitorização preventiva das obras em curso no concelho, tendo sido transmitidas recomendações às empresas de construção para baixarem a altura das gruas e verificarem a segurança de andaimes e estaleiros”.

Os funcionários municipais afetos às equipas de manutenção da rede viária encontram-se mobilizados e em estado de prontidão, tendo igualmente sido estabelecido contacto com as 24 juntas de freguesia para garantir uma resposta articulada em todo o território concelhio.

Foram ainda emitidas instruções para assegurar a redundância dos sistemas de comunicação, prevenindo falhas na circulação de informação.

A Câmara de Ponta Delgada apela a todos os cidadãos para que acompanhem a evolução da situação através dos canais oficiais do IPMA e do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, adotando todas as medidas de autoproteção recomendadas.