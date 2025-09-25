Unidade de Saúde do Pico vai instalar Posto de Emergência

Açoriano Oriental
    A Unidade de Saúde da Ilha do Pico vai instalar um Posto de Emergência para “garantir a resposta em saúde à população”, atendendo à passagem do ciclone tropical Gabrielle pelos Açores

    Hoje, 16:01
    Autor: Lusa/AO Online

    Num comunicado publicado na sua página na Internet, a Unidade de Saúde adianta que o Posto de Emergência ficará localizado nas instalações dos Bombeiros Voluntários das Lajes do Pico e funcionará entre as 18h00 de hoje e as 18h00 de sexta-feira.

    Atendendo à passagem do ciclone, o conselho de administração da Unidade de Saúde do Pico determinou ainda o encerramento, na sexta-feira, de toda a atividade assistencial programada em todos os centros de saúde da ilha.

    Mantém-se em funcionamento apenas o serviço urgente nos Centros de Saúde de São Roque e da Madalena do Pico, em presença física.

    No caso do Centro de Saúde das Lajes do Pico, devido à sua localização e ao risco associado à ondulação marítima, a Urgência permanecerá encerrada entre as 14h00 de hoje e as 20h00 de sexta-feira.

