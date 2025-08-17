Açoriano Oriental
    • Pedro Pacheco “muito feliz” com o regresso após longa paragem

    O defesa central luso-suíço Pedro Pacheco regressou, na passada quinta-feira, dia 14, à competição, 452 dias depois.

    Hoje, 14:23
    Pedro Pacheco “muito feliz” com o regresso após longa paragem

    Autor: João Pedro Ferreira/ Arthur Melo

    Questionado a descrever o seu estado de espírito após o longo período de afastamento, Pacheco não escondeu a sua satisfação.

    “Estou muito feliz por regressar, senti-me muito bem em campo. Foram muitos meses de luta diária e agora, felizmente, estou de volta”, confessou. O defesa, de 28 anos, aproveitou ainda para agradecer ao clube e àqueles que o ajudaram ao longo do tempo.

    “Queria deixar um agradecimento ao clube e a todas as pessoas que me acompanharam neste processo de recuperação, disse, em conferência de imprensa após o empate a zero ante os norte-irlandeses do Larne, jogo referente à segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, na quinta-feira.

    O defesa central, recorde-se, enfrentou uma longa paragem devido a  lesão no joelho, contraída na pré-temporada de 2024/2025.

