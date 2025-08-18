É no poder local “que se faz o rejuvenescimento” da democracia

“É no poder local democrático que mais pulsa, que mais se emociona, que mais vive a nossa democracia. É no poder local democrático que se faz o rejuvenescimento da nossa democracia, com os mais jovens e as mais jovens candidatas e candidatos, com as mulheres que participam ativamente no processo construtivo de uma vida coletiva e do futuro que aspirámos, um futuro de esperança e de confiança”, afirmou.

O líder socialista, que falava na sessão de apresentação da recandidatura autárquica de Ana Brum à presidência da Câmara Municipal das Lajes do Pico, nos Açores, também referiu que é no poder local democrático “que vivem os valores da igualdade, da liberdade e da justiça social”.

Na sua intervenção, pediu aos presentes que confiem no partido que lidera, que desde antes do 25 de Abril “lutou na clandestinidade para trazer a liberdade, a justiça, a igualdade, ao povo português” e “naqueles que já deram provas”.

“Naturalmente, nem tudo correu como todos nós desejávamos, nem tudo foi perfeito nesta caminhada de mais de 50 anos. Mas, os mais velhos que se encontram nesta sala, conhecem bem como eram as condições de vida de há 50 anos atrás e sabem bem como são as condições de vida de hoje”, afirmou.

Por isso, acrescentou, é importante que se passe essa mensagem às mais jovens gerações, para se sentir “que valeu a pena e vai continuar a valer a pena ter o Partido Socialista como o grande partido da democracia portuguesa”.

Na sua intervenção, o secretário-geral do PS assumiu dois compromissos com os açorianos e com o líder regional socialista, prometendo a Francisco César que contará com o PS nacional para trabalhar e dialogar com o Governo Regional dos Açores “para uma nova Lei das Finanças Regionais, que garanta mais meios à região, mas que garanta também mais responsabilidade no uso de recursos públicos” que são de todos e que “exigem um escrutínio democrático sobre a forma como são aplicados no desenvolvimento da região”.

Além disso, acrescentou, é preciso garantir que no futuro os Açores “possam ter uma participação ativa na administração, na gestão e no benefício da administração dos recursos hídricos e dos recursos marinhos, tendo em vista garantir mais e melhores oportunidades para diversificar a economia da região, para criar novas oportunidades de emprego para os mais jovens e mais qualificados e para dar mais perspetivas de vida aos açorianos e às açorianas”.

José Luís Carneiro considerou também que a candidata socialista à Câmara Municipal das Lajes do Pico é uma autarca “exemplar” e “vai ganhar as eleições no dia 12 de outubro”.

Na mesma sessão, o líder do PS/Açores valorizou o poder local, o trabalho dos autarcas e a descentralização de competências, e disse que lhe dava gosto estar no município das Lajes do Pico, que considerou um “bom exemplo de governação do PS” e de “uma grande liderança” protagonizada por Ana Brum.

Já a atual presidente da Câmara das Lajes do Pico disse que se candidata a um segundo mandato para dar continuidade ao trabalho feito e para fazer “o que ainda não foi feito”.

“Temos a visão de futuro, sabemos como e para onde queremos ir. Queremos revitalizar a nossa economia, criar oportunidades e desenvolver cada freguesia com equilíbrio e sustentabilidade. Vamos concluir os projetos que já estão em desenvolvimento”, prometeu Ana Brum.