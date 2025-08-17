Ursula von der Leyen elogia proposta de Trump dar garantias de segurança

"Saudamos a vontade do Presidente Trump de fornecer garantias de segurança à Ucrânia, semelhantes ao artigo 5.º”, afirmou Ursula von der Leyen numa conferência de imprensa em Bruxelas, na Bélgica.



Ao lado do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a presidente da Comissão Europeia reafirmou que a Ucrânia deve poder manter a sua integridade territorial.



Von der Leyen defendeu que "as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força".



“Essas são decisões que a Ucrânia, e somente a Ucrânia, deve tomar”, disse, vincando tratar-se de decisões que “ não podem ser tomadas sem a participação da Ucrânia nas negociações".



"A Constituição da Ucrânia torna impossível a cessão de territórios ou a troca de terras. Dada a importância da questão territorial, somente os líderes da Ucrânia e da Rússia devem discuti-la na reunião trilateral entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia", acrescentou, por seu lado, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



Os dois líderes estão hoje à tarde reunidos por videoconferência com os países aliados da Ucrânia, unidos na chamada “Coligação dos Dispostos”.



A reunião visa preparar para o encontro com o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, em Washington, na qual participarão na segunda-feira, juntamente com outros líderes europeus, como o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o Presidente finlandês, Alexander Stubb, o Presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.



O encontro, que decorrerá na Casa Branca, foi convocado após a cimeira entre o líder norte-americano e o homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, que terminou sem um acordo de cessar-fogo na Ucrânia, como pretendia Donald Trump.



Depois da cimeira de sexta-feira, o Presidente dos EUA passou a defender um acordo de paz como solução para a guerra na Ucrânia, iniciado pela invasão russa em fevereiro de 2022.

