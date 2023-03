Trump recebido em euforia na CPAC ao prometer "tornar América livre novamente"

Trump foi hoje a "estrela" da Conferência da Ação Política dos Conservadores (CPAC, na sigla em inglês), considerada a mais importante reunião do movimento ultraconservador nos EUA, onde foi recebido por uma multidão estridente que gritava "nós queremos Trump, nós queremos Trump".

"A América será livre novamente, porque hoje não somos uma nação livre. Não temos imprensa livre, não temos nada livre. Em 2016, eu disse: 'eu sou a vossa voz'. Hoje eu acrescento: 'eu sou o vosso guerreiro, a vossa justiça'", afirmou o magnata, que no final do ano passado anunciou a sua recandidatura à Casa Branca em 2024.

“As forças sinistras que tentam matar a América fizeram tudo o que podiam para me parar, para silenciar-vos e para transformar esta nação numa lixeira socialista para criminosos, viciados, marxistas, bandidos, radicais e refugiados perigosos que nenhum outro país deseja", acrescentou, sem concretizar.

Um dos focos principais dos ataques de Trump foi o atual Presidente, Joe Biden, para quem perdeu as últimas eleições presidenciais norte-americanas.

Dado a hipérboles e a declarações sem correspondência à realidade, Donald Trump classificou a administração de Biden como "a mais corrupta na história do país" e o chefe de Estado como "o maior criminoso, a quem nada acontece". Na rede social Twitter, a organização Citizens for Ethics partilhou um excerto desta acusação de Trump lembrando que passou "anos a verificar a corrupção de Trump na Casa Branca" e que "nada se aproxima" dos níveis atingidos no mandato anterior.