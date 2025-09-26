Açoriano Oriental
    • Três pessoas retiradas de casa devido a queda de árvore na ilha do Faial

    Três pessoas foram retiradas de casa por razões de segurança devido à queda de uma árvore na freguesia dos Flamengos, na ilha do Faial, provocada pela passagem da tempestade Gabrielle pelos Açores, segundo fonte dos bombeiros.

    Hoje, 08:01
    Autor: Lusa


    Fonte da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial disse à agência Lusa que a queda de uma árvore colocou em risco uma moradia, obrigando à retirada de três pessoas, que foram levadas para a casa de familiares.

    A mesma fonte ressalvou tratar-se de uma “medida de segurança”, já que a árvore não provocou danos significativos na moradia localizada nos Flamengos, freguesia situada na zona central do Faial.

    De acordo com a informação disponibilizada foram registadas até às 7:00 (hora local) 22 ocorrências na ilha do Faial relacionadas, sobretudo, com a queda de árvores e estruturas.

    O ciclone tropical Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22:00 locais de quinta-feira.

    As ilhas dos grupos Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) e Ocidental (Flores e Corvo) mantêm-se sob aviso vermelho – o mais grave numa escala de três – devido às previsões de precipitação, vento e agitação marítima.

    O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

    Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.


