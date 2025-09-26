Açoriano Oriental
    • Tempestade pós-tropical começou a afastar-se do arquipélago

    A tempestade pós-tropical Gabrielle estava pelas 08h30 desta sexta-feira, a afastar-se do arquipélago dos Açores, segundo fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

    Hoje, 09:13
    Tempestade pós-tropical começou a afastar-se do arquipélago

    Autor: Lusa/AO Online

    “Neste momento, a depressão extra tropical Gabrielle já está a afastar-se do arquipélago”, disse à agência Lusa, num ponto de situação pelas 08h30, a meteorologista Elsa Vieira, da Delegação Regional dos Açores do IPMA, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

    Segundo a meteorologista, “a partir de agora vai começar a haver um aumento gradual [da melhoria] do estado do tempo” nos Açores.

    “Ainda poderá ocorrer alguma rajada, em especial na [ilha] Terceira e, até ao meio-dia, no grupo Oriental [São Miguel e Santa Maria], acrescentou.

    Em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, até ao momento em que Elsa Vieira prestava declarações à Lusa, “a rajada mais elevada registada foi de 100 km/h por hora”.

    Relativamente ao grupo Central, a meteorologista adiantou que, para a ilha Terceira, irá ser feita uma atualização nos avisos meteorológicos (para vigorarem até por volta das 10h00 locais e que os técnicos do IPMA ainda vão continuar atentos à situação.

    No grupo Oriental, as atenções continuam até ao meio-dia, “mas não com tanta gravidade como esteve no grupo Central”.

    Em termos de registo de observações, a meteorologista referiu que “deu um bocadinho menos” do que os técnicos do IPMA tinham previsto, “mas, também, (…) começou a perder intensidade mais cedo do que estava previsto”.

    O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18h00 desta sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

    Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.


