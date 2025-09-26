Crianças até aos dois anos podem ser vacinadas contra a gripe

Decorre desde a passada terça-feira a campanha de vacinação sazonal contra a gripe, tendo este ano a vacinação gratuita contra a gripe sido alargada a todas as crianças dos seis meses aos dois anos, no âmbito da campanha sazonal outono-inverno 2025-2026.

“Este ano a campanha de vacinação contra a gripe distingue-se pela inclusão de crianças entre os seis meses e os quatro anos de idade, sendo que, nesta primeira fase, a vacina é gratuita para todas as crianças com idade igual ou superior a seis meses e inferior a 24 meses”, revelou ao Açoriano Oriental o diretor regional de Saúde, Pedro Pais.

Assim, este ano a vacinação contra a gripe é gratuita para pessoas com 60 ou mais anos, grávidas, crianças entre 6 e 24 meses, pessoas com patologias crónicas ou condições médicas e profissionais de saúde.

Já a vacina contra a Covid-19 é administrada de forma gratuita a pessoas com 60 ou mais anos, grávidas, adultos com patologias de risco, crianças e jovens com condições de imunossupressão grave ou mediante avaliação clínica individual, pessoas em situação de sem-abrigo e respetivos profissionais de apoio, bem como a profissionais de saúde e de apoio a idosos.

Segundo Pedro Pais, para esta campanha vacinal a Região dispõe do mesmo número de doses de vacinas que no ano passado.

“Este ano foram adquiridas para a Região cerca de 32 mil vacinas contra a gripe e 17 mil vacinas contra a Covid-19. Considerando o número de doses administradas no ano passado, este é um stock que nos deixa confortáveis, seja para administração nesta primeira fase com grupos predefinidos, seja para eventuais alargamentos a outras faixas etárias no futuro”, destacou.

O diretor regional da Saúde realçou ainda a importância da vacinação: “O esforço da tutela tem sido de divulgar ao máximo a campanha de vacinação, de modo a que as pessoas tenham a noção de que é através da vacinação que temos um dos maiores meios de prevenção de doença grave, quer se trate do vírus da gripe ou da Covid-19”, afirmou, explicando ainda que a vacinação, à semelhança dos anos anteriores, vai decorrer nas unidades de saúde, quer por iniciativa dos utentes, quer por agendamento realizado pelas próprias unidades de saúde.

