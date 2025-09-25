Ativado Plano Municipal de Emergência na Madalena do Pico

A autarquia justifica, em comunicado, que a ativação deste plano "permite reforçar a coordenação das operações e apoio à população, centralizando toda a informação e mobilizando os meios necessários para uma resposta mais rápida e eficiente".

O município da Madalena apela à população para que adote medidas de autoproteção e que, de forma preventiva, guarde os objetos soltos nas suas propriedades e terrenos.

A autarquia aconselha ainda a desobstrução dos sistemas de drenagem das habitações e em redor delas, assim como o reforço dos mecanismos de fixação de estruturas e coberturas.

"Elabore com a sua família um kit de emergência, caso seja necessário", apela ainda o município do Pico numa mensagem dirigidas aos habitantes locais.

O furacão Gabrielle, que vai começar a afetar as condições meteorológicas nos Açores a partir de hoje, passou já para a categoria 1, a mais reduzida da escala, mantendo-se a previsão de que passe pela região com esta força.